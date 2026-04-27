Москва27 апр Вести.Недружественные государства пытаются противодействовать развитию России, заявил ИС "Вести" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Думаю, все с этим согласны и понимают, что против нашей страны идет борьба. Делается все для того, чтобы остановить развитие России. Более 31,5 тыс. санкций объявлены нашей стране. Франция, Германия, Польша, Англия, другие недружественные государства, которые поставляют Украине и оружие, и снаряды, подпитывают финансово, наши деньги воруют, направляют на поддержку войны. Для всех очевидно, насколько сильно они противодействуют развитию нашей страны, пытаясь экономику разрушить, и делают все для того, чтобы создать нам проблемы