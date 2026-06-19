Москва19 июнВести.Более 170 законов приняли в России для поддержки специальной военной операции, ее участников и членов их семей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что в этой части правовое поле уже сформировано.
Принят 171 закон в части поддержки специальной военной операции, наших солдат, офицеров, членов семей. И мы постоянно вносим изменения, если только видим необходимость в этих коррективахсказал Володин
Спикер ГД призвал органы власти и депутатов сплотиться, чтобы внести свой вклад в победу.
Володин также подчеркнул, что ядерную державу невозможно победить.
В начале июня Володин сообщал, что Госдума рассмотрит еще 10 законопроектов в поддержку участников спецоперации и их близких.