Володин: для поддержки СВО и семей военных принят 171 закон

Свыше 170 законов приняли для поддержки СВО и семей военных Володин: для поддержки СВО и семей военных принят 171 закон

Москва19 июн Вести.Более 170 законов приняли в России для поддержки специальной военной операции, ее участников и членов их семей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в этой части правовое поле уже сформировано.

Принят 171 закон в части поддержки специальной военной операции, наших солдат, офицеров, членов семей. И мы постоянно вносим изменения, если только видим необходимость в этих коррективах сказал Володин

Спикер ГД призвал органы власти и депутатов сплотиться, чтобы внести свой вклад в победу.

Володин также подчеркнул, что ядерную державу невозможно победить.

В начале июня Володин сообщал, что Госдума рассмотрит еще 10 законопроектов в поддержку участников спецоперации и их близких.