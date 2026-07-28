Матвиенко: Совфед с начала года принял около 50 законов по теме СВО

Матвиенко рассказала о работе Совфеда по поддержке участников СВО Матвиенко: Совфед с начала года принял около 50 законов по теме СВО

Москва28 июл Вести.Совет Федерации в ходе весенней сессии одобрил около 50 законов, направленных на обеспечение целей специальной военной операции. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, с 2022 года Совет Федерации рассмотрел и одобрил более 400 законов, связанных с обеспечением целей СВО. Более 160 из них касались мер социальной поддержки военнослужащих.

Только за эту сессию мы одобрили около 50 законов по теме в целом обеспечения целей специальной операции, а всего с 2022 года было рассмотрено и одобрено свыше 400 законов, из них более 160 – это меры социальной поддержки наших героев: содействие в получении образования, трудоустройство и так далее сказала Матвиенко

Отдельно она отметила важность дальнейшей работы над социальными гарантиями для участников СВО и их близких. По ее словам, даже точечные изменения необходимы, поскольку позволяют учитывать вопросы, которые возникают у военнослужащих и ветеранов.

Во время встречи глава государства также отметил, что необходимо делать все, чтобы российские бойцы ни в чем не нуждались в зоне СВО.