Москва25 июл Вести.Российские сенаторы в интервью ИС "Вести" озвучили главные итоги весенней сессии верхней палаты парламента.

130 сенаторских инициатив, 338 одобренных законов: Совет Федерации завершил работу до осени.

Здравый смысл и государственный интерес России – это, пожалуй, два направления, на которых были сосредоточены все действия Совета Федерации. В наши задачи входило сделать все возможное для того, чтобы укрепить позиции страны отметил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

В приоритете сенаторов были вопросы демографии, региональной политики, поддержки участников спецоперации и их семей.

На самом деле весенняя сессия была очень яркая, потому что принимали много законов, касающихся мер поддержки семей с детьми, в то же время очень большой блок мы смогли сделать для участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей поделилась заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко

24 июля Совфед провел завершающее весеннюю сессию заседание, на которой рассмотрел законы о регулировании цифровых валют и цифровых прав, о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью и об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников.