Москва24 июл Вести.Защита интересов участников спецоперации и их семей останется приоритетом для обсуждения на осенней сессии Совета Федерации, заявил заместитель председателя СФ РФ Константин Косачев в интервью ИС "Вести".

Вопросы защиты интересов участников СВО, членов их семей, и в более широком смысле обеспечение интересов наших граждан и суверенитета нашей страны, конечно же, приоритет номер один. Все остальное подвязывается, и мы как палата регионов здесь очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит именно в региональном разрезе событий рассказал сенатор о планах на осеннюю сессию

Совет Федерации завершает работу в весенней сессии. На последнем пленарном заседании сенаторы обсудят законы о регулировании цифровых валют и цифровых прав, о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью, о выдворении мигрантов за дискриминацию и неповиновение на границе, а также закон о законы об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников.