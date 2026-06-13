Джабаров: нужно перекрыть лазейки, чтобы закон об иноагентах работал лучше

Джабаров призвал перекрыть лазейки для иноагентов в России Джабаров: нужно перекрыть лазейки, чтобы закон об иноагентах работал лучше

Москва13 июн Вести.Законодательство по иноагентам начнет работать лучше, если лазейки, позволяющие им действовать против нашей страны, будут перекрыты. Такое мнение ИС "Вести" выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

По его словам, в Совфеде рассматривают несколько законопроектов, которые лишат иноагентов возможности зарабатывать на территории России.

У нас вот эти даже законы по иноагентам начнут лучше работать, если мы все лазейки, которые позволяют им действовать против нашей страны, они будут пресечены. Поэтому... была интересная идея, что мы наметили даже несколько возможных вариантов создания проектов законов, которые, в общем-то, ухудшат ситуацию для иноагентов: по сути, лишат их главного – финансирования, попыток зарабатывать деньги. Для них это самое главное подчеркнул Джабаров

Сенатор обратил внимание, что иноагенты "готовы за деньги продать Родину и близких людей".

Поэтому я думаю, что здесь позитивный есть результат, и будем работать в ближайшее время. Тем более многие законы просто нуждаются в некоторых поправках, которые позволят нам наказывать наших врагов, сидящих за границей, которые оттуда пытаются критиковать Вооруженные силы России или нашу власть. Есть шансы навести там порядок. Будем работать в этом направлении добавил он

Также Джабаров отметил, что в России сократилась численность иностранных агентов. Он сообщил, что была пресечена деятельность многих юридических лиц, спонсируемых из-за рубежа.