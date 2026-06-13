В Госдуме рассказали, для чего в РФ усиливают контроль за финансами иноагентов Депутат Пискарев отметил необходимость четкого контроля за финансами иноагентов

Москва13 июн Вести.Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в интервью ИС "Вести" рассказал, что усиление контроля за финансами иноагентов позволит предотвратить незаконную деятельность.

Депутаты Госдумы приняли закон, который позволит Министерству юстиции получать оперативную информацию о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов онлайн. Сейчас Минюст получает ее на бумажном носителе.

Как известно, законом на иноагентов возложен ряд обязанностей, обязательств и запретов. И чтобы видеть, насколько эти запреты и обязанности выполняются, необходим более внимательный, более четкий и более перспективный контроль финансово-хозяйственной деятельности. Одно из направлений работы иноагента. Он должен отчитываться, сколько денег поступило, от кого поступили деньги, куда их расходовал объяснил Пискарев

Ранее Госдума также приняла закон о введении спецсчетов, куда должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств.

Для того, чтобы лишить иноагента возможности использования этих средств для ведения террористической деятельности. И чтобы он не смог утаить, перевести деньги в нарушение закона, мы для этого и предлагаем поправку, которая позволяет оперативно реагировать на все движения по счетам. И времени достаточно для того, чтобы регулятор в лице Министерства юстиции могло быстро сориентироваться в случае, если будут выявлены нарушения законодательства, заблокировать, одним словом, оперативно пресечь незаконную финансовую деятельность иностранного агента сказал депутат

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров раскрыл пробел в законе об иноагентах. По его словам, действующее законодательство не дает возможность наказывать иноагентов за попытки зарабатывать на своей Родине и тут же продавать ее.