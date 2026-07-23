Госдума приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осужденных

Госдума приняла законопроект об ограничениях для иноагентов Госдума приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осужденных

Москва23 июл Вести.Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, вводящий ряд ограничений для лиц, признанных иностранными агентами, а также для граждан, уклоняющихся от уголовного или административного наказания за пределами страны. Об этом сообщается на официальном интернет-портале обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке указывается, что целью закона является установление временных ограничительных мер в отношении физических лиц, которым назначено уголовное или административное наказание за определенные правонарушения и которые при этом уклоняются от его исполнения, находясь за пределами Российской Федерации.

Теперь таким гражданам будет запрещено оформлять статус индивидуального предпринимателя в России, а также пользоваться дистанционными государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми через интернет и мобильные устройства.

Помимо этого, они могут лишиться части консульских услуг за рубежом и столкнуться с блокировкой финансовых активов. Процессы регистрации объектов недвижимости, начатые этими лицами, будут приостановлены.

При этом законопроект предусматривает механизм обжалования. Для этого физическому лицу необходимо подать заявление в Генеральную прокуратуру РФ, которое должно быть рассмотрено в десятидневный срок.

Также учтена возможность материальной поддержки не имеющих дохода близких родственников лиц, подпадающих под ограничения. Им может быть назначено пособие, выплачиваемое из заблокированных денежных средств основного фигуранта.