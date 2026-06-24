Заочно осужденным иноагентам придется "отсидеть" при возвращении в РФ Свириденко: осужденным иноагентам придется отбыть наказание при возвращении в РФ

Москва24 июн Вести.Гражданам, которые имеют статус иностранного агента и заочно осуждены в РФ, при возвращении в страну придется отбыть наказание по приговору. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе Петербургского международного юридического форума.

Он напомнил, что иноагентов могут осудить заочно после ужесточения уголовной ответственности за нарушение правил.

И все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, сейчас должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну, им придется отсидеть тот заочный приговор сказал Свириденко

Он уточнил, что приговоры составляют от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее Московский городской суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман (признана иноагентом в РФ) к 8 годам колонии по делу о реабилитации нацизма и публичном распространении фейков о ВС РФ.