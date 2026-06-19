Историка-иноагента Эйдельман осудили на 8 лет колонии за реабилитацию нацизма

Историка-иноагента Эйдельман приговорили к 8 годам колонии Историка-иноагента Эйдельман осудили на 8 лет колонии за реабилитацию нацизма

Москва19 июн Вести.Московский городской суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман (признана иноагентом в РФ) к 8 годам колонии по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и публичном распространении фейков о ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщила столичная прокуратура.

С учетом позиции государственного обвинителя … суд заочно приговорил Эйдельман к 8 годам … исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в сети Интернет, сроком на 5 лет... Также она лишена почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Приговор в законную силу еще не вступил.

Как установлено, в мае 2024 года женщина опубликовала у себя на канале видео с негативной информацией, в том числе о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

Фигурантка заочно арестована и объявлена в розыск.

В январе 2025 года 66-летняя Тамара Эйдельман сообщила, что врачи диагностировали у нее аденокарциному.