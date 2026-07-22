Москва22 июлВести.Столичный суд вынес заочный приговор по делу Марианны Беленькой (признана в РФ иноагентом), сообщили в московской прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, фигурантку признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
Установлено, что признанная иностранным агентом Беленькая была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агентаговорится в публикации надзорного ведомства в MAX
Будучи за пределами России, находящаяся в розыске фигурантка опубликовала на видеоплатформе два материала без указаний, что они созданы и распространены иноагентом.
Подсудимую заочно приговорили к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Также ей на год запретили размещать информацию, администрировать сайты и каналы в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.