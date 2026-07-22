Суд приговорил иноагента Марианну Беленькую к 10 месяцам заключения в колонии Иноагента Марианну Беленькую заочно приговорили к 10 месяцам колонии

Москва22 июл Вести.Столичный суд вынес заочный приговор по делу Марианны Беленькой (признана в РФ иноагентом), сообщили в московской прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, фигурантку признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Установлено, что признанная иностранным агентом Беленькая была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента говорится в публикации надзорного ведомства в MAX

Будучи за пределами России, находящаяся в розыске фигурантка опубликовала на видеоплатформе два материала без указаний, что они созданы и распространены иноагентом.

Подсудимую заочно приговорили к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также ей на год запретили размещать информацию, администрировать сайты и каналы в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.