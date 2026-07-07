Москва7 июлВести.Прокуратура запросила наказание для певицы Елизаветы Гырдымовой (признана в РФ иноагентом), известной как Монеточка, передает ТАСС.
По данным агентства, представитель прокуратуры попросил заочно приговорить фигурантку, обвиняемую в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, к наказанию в виде лишения свободы на один год и десять месяцев
В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Гырдымовой наказание в виде 1 года 10 месяцев колониисообщил агентству один из участников процесса
По версии обвинения, 28-летная Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
Несмотря на это она продолжила публиковать в соцсетях материалы без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.
Певица проживает за пределами России.