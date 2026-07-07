Для певицы Монеточки запросили наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии

Прокурор попросил для певицы Монеточки 1 год и 10 месяцев лишения свободы Для певицы Монеточки запросили наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии

Москва7 июл Вести.Прокуратура запросила наказание для певицы Елизаветы Гырдымовой (признана в РФ иноагентом), известной как Монеточка, передает ТАСС.

По данным агентства, представитель прокуратуры попросил заочно приговорить фигурантку, обвиняемую в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, к наказанию в виде лишения свободы на один год и десять месяцев

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Гырдымовой наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии сообщил агентству один из участников процесса

По версии обвинения, 28-летная Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Несмотря на это она продолжила публиковать в соцсетях материалы без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Певица проживает за пределами России.