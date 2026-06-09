Москва9 июн Вести.Председатель Совета отцов России Андрей Згонников предложил провести проверку деятельности актрисы Лии Ахеджаковой и признать ее иноагентом, если подтвердится информация об иностранном финансировании.

Кроме того, Згонников предложил лишить народную артистку России звания, которое она получила благодаря любви российского зрителя. Сам факт побега за рубеж говорит о том, что Ахеджакова и другие артисты, поступившие подобным образом, сделали свой выбор. Люди, покинувшие Россию, предают свою страну и свой народ, подчеркнул Згонников. В этом случае следует прекратить выплаты, предусмотренные званиями, а также национализировать недвижимость и активы, считает он.

Я уже неоднократно говорил о том, что необходимо расширить перечень иноагентов и лишать званий… Если люди уехали в западные страны или получают оттуда финансирование, то, значит, они на какой стороне баррикад? Иначе они, наверное, были бы здесь заявил Згонников в беседе с изданием "Абзац"

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Ахеджакова после переезда в Израиль продолжает зарабатывать в России, "подняв" на счетах в российских банках более 200 тыс. рублей за период с 2023 по 2025 год. Кроме того, по данным Teleram-канала, артистка получает в РФ пенсию в размере 95 тыс. рублей.