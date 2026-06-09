Ахеджакову и Пугачеву предложили лишить всех званий в России Политолог Назаренко: Ахеджакову и Пугачеву можно смело лишить всех званий

Москва9 июн Вести.Представителей интеллигенции, которые предали Россию, следует лишить званий и регалий, заявил ИС "Вести" политолог Григорий Назаренко.

По его мнению, сам факт того, что актриса Лия Ахеджакова продолжает зарабатывать в России даже после переезда в Израиль, недопустим.

Она, как шаль, накидывает на себя жолто-блокитный прапор, вражеский флаг и продолжает получать в Москве пенсию, получает проценты по вкладам напомнил эксперт об инциденте с Ахеджаковой, которая на одном из выступлений вышла на сцену с украинским флагом

Назаренко отметил, что либералы из творческой интеллигенции, которые оскорбительно высказывались о России, по-прежнему получают выплаты от нашей страны.

Если законодательство будет меняться, то заслуг и званий можно смело лишать и Пугачеву, и Ахеджакову, и Назарова, и многих других актеров, которые предали свою страну. Зачем людям носить звания той страны, которую они ненавидят, которую они поносят? Мне кажется, власть им услугу окажет, чтобы освободить их. Может, у них есть внутренний стоппер, который не позволяет отказаться от пенсии, званий, регалий в РФ. И власть должна пойти им навстречу - помочь вот этим моральным предателям отказаться заявил эксперт

Ранее председатель Совета отцов России Андрей Згонников предложил провести проверку деятельности актрисы Лии Ахеджаковой и признать ее иноагентом, если подтвердится информация об иностранном финансировании.