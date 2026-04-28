Захарова: иноагенты хотят, чтобы в РФ отказались от своих корней Захарова рассказала, что иноагенты остро реагируют на ее цитаты классиков

Москва28 апр Вести.Иноагенты хотят сделать все возможное, чтобы в России отказались от своих корней. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, иноагенты остро реагируют на цитаты классиков.

Вы знаете, как у нас иноагенты остро реагируют на то, что я цитирую наших классиков, наших исторических и общественных деятелей, поэтов, писателей. Вы даже не представляете, как их корежит. Я сначала не могла понять почему, а потом осознала, что и на этом направлении они считают, что должны сделать все, чтобы мы отказались от своей памяти, чтобы мы отказались от своих корней сказала Мария Захарова

А вообще, по словам Марии Захаровой, иноагентов не за что благодарить, кроме как за их несусветную глупость.