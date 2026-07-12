Захарова: Запад пытается переписать историю, чтобы Россия не черпала в ней силы

Захарова раскрыла, зачем Запада пытается отменить российскую культуру Захарова: Запад пытается переписать историю, чтобы Россия не черпала в ней силы

Москва12 июл Вести.Запад пытается переписать историю и отменить российскую культуру, чтобы лишить Россию возможности черпать в них силы. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Россия всегда вспоминает своих героев, но из-за этого сталкивается с "дикой травлей".

Я считаю, что именно поэтому хотят нам переписать историю - вот те, кто сносят памятники или информационно занимаются отменой, или пытаются отменить культуру, кто не давал нам, по сути, в информационном поле возможности вспоминать наших героев… Ровно потому и для того, чтобы мы не черпали силы в нашей истории, чтобы мы как бы от нее отказались, забыли, переписали сказала Захарова в интервью Ольге Благовещенской

Ранее стало известно, что неизвестные осквернили надгробия на кладбище советских солдат в Нидерландах.

Захарова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что власти западных стран десятилетиями создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны.