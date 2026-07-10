Кладбище советских солдат в Нидерландах закрыли после акта вандализма

Вандалы осквернили надгробия на кладбище советских воинов в Нидерландах Кладбище советских солдат в Нидерландах закрыли после акта вандализма

Москва10 июл Вести.Неизвестные осквернили надгробия на кладбище советских солдат в Нидерландах. На время расследования кладбище было закрыто, сообщил фонд мемориального комплекса "Советское поле славы".

Речь идет о кладбище под нидерландским Лесденом.

В связи с проведением следственных действий советский мемориальный комплекс закрыт для посещения до дальнейшего уведомления цитирует РИА Новости заявление пресс-службы

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лесденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь похоронены 865 советских солдат, которые погибли в Нидерландах в годы Второй мировой войны.