Москва10 июлВести.Неизвестные осквернили надгробия на кладбище советских солдат в Нидерландах. На время расследования кладбище было закрыто, сообщил фонд мемориального комплекса "Советское поле славы".
Речь идет о кладбище под нидерландским Лесденом.
В связи с проведением следственных действий советский мемориальный комплекс закрыт для посещения до дальнейшего уведомленияцитирует РИА Новости заявление пресс-службы
Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лесденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь похоронены 865 советских солдат, которые погибли в Нидерландах в годы Второй мировой войны.