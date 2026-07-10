Москва10 июл Вести.Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус назвала недопустимым осквернение кладбища советских воинов на территории мемориального комплекса "Советское поле славы". Об этом она написала в социальной сети X.

По сообщению руководства мемориального комплекса "Советское поле славы", неизвестные повредили надгробия на кладбище советских солдат. На время проведения расследования территория мемориала была закрыта для посещения.

Руки прочь от воинских захоронений - и точка. Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо заявила глава оборонного ведомства страны

Йешильгез-Зегериус подчеркнула, что последнее место упокоение советских воинов заслуживает уважения.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт 18 ноября 1948 года рядом с городом Лёсден в провинции Утрехт. Здесь захоронены 865 советских военнослужащих, погибших на территории Нидерландов в годы Второй мировой войны.