Москва28 апр Вести.Российское посольство в Вене получило информацию об осквернении советского воинского захоронения на городском кладбище Герстоф, говорится в заявлении на странице дипведомства в Telegram.

Посольством получена информация об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене​​​. Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской говорится в сообщении

В посольстве назвали особо циничным тот факт, что подобная подлая выходка была совершена в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Российское диппредставительство направило ноту в МИД Австрии с требованием принять меры по установлению обстоятельств ЧП и привлечению виновных к ответственности. Также от местных властей потребовали обеспечить неприкосновенность захоронений в соответствии с положениями государственного договора от 1955 года.

В феврале этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Австрия в целом добросовестно выполняет взятые на себя обязательства по уходу за воинскими захоронениями.