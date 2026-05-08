Захарова отреагировала на осквернение захоронения советских воинов в Вене

Москва8 мая Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала осквернение советского воинского захоронения на центральном кладбище Вены.

В беседе с РИА Новости дипломат подчеркнула, что это свойственно странам Западной Европы.

Как это похоже на Западную Европу - истязать спасителей. Как начали 2 тысячи лет назад, так не могут остановиться сказала Захарова

Об осквернении захоронения советских воинов в Вене ранее сообщило посольство России в Австрии. По информации диппредставительства, вандалы повредили надгробия советских солдат. Дипмиссия оперативно проинформировала об этом австрийских властей, которые пообещали привести захоронения в надлежащий вид в ближайшее время, а также тщательно расследовать обстоятельства инцидента.