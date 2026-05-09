Посол заявил, что оскверненное в Вене советское захоронение приведено в порядок Грозов: оскверненные в Вене надгробия советских солдат приведены в порядок

Москва9 мая Вести.Оскверненные надгробия советских солдат на центральном кладбище в Вене на данный момент приведены в порядок. Об этом ИС "Вести" заявил посол Российской Федерации в Австрийской Республике Андрей Грозов.

По его словам, местные власти были оперативно проинформированы о произошедшем.

Именно сам факт то, что это произошло накануне наших мероприятий, он вызывает большие вопросы. Тем не менее власти очень оперативно отреагировали, надо отдать им должное. И сегодня мы были на центральном кладбище, где находятся захоронения наших солдат, и все это кладбище, все захоронения, они приведены в порядок сказал посол

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили советское воинское захоронение на центральном кладбище Вены. По информации посольства России в Австрии, в результате действий злоумышленников надгробия советских солдат получили повреждения.