Москва9 маяВести.Оскверненные надгробия советских солдат на центральном кладбище в Вене на данный момент приведены в порядок. Об этом ИС "Вести" заявил посол Российской Федерации в Австрийской Республике Андрей Грозов.
По его словам, местные власти были оперативно проинформированы о произошедшем.
Именно сам факт то, что это произошло накануне наших мероприятий, он вызывает большие вопросы. Тем не менее власти очень оперативно отреагировали, надо отдать им должное. И сегодня мы были на центральном кладбище, где находятся захоронения наших солдат, и все это кладбище, все захоронения, они приведены в порядоксказал посол
Ранее сообщалось, что вандалы осквернили советское воинское захоронение на центральном кладбище Вены. По информации посольства России в Австрии, в результате действий злоумышленников надгробия советских солдат получили повреждения.