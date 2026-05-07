Москва7 мая Вести.Посольство России в Осло передало ноту протеста Норвегии в связи с осквернением памятника российских солдатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей дипведомства.

Российская сторона осудила произошедшее и потребовала усилить меры по поиску злоумышленников.

Посольство передало в МИД Норвегии ноту с решительным осуждением акта вандализма и потребовало принять срочные меры со стороны правоохранительных органов по поиску и наказанию виновных говорится в сообщении

В начале марта неизвестные осквернили монумент, установленный в память погибших при освобождении населенного пункта Нейден на севере Норвегии в октябре 1944 года. Вандалов найти не удалось.

Ранее сообщалось, что на Украине осквернили несколько памятников героям Великой Отечественной войны.