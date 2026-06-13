В Орехово-Зуево возбуждено дело после осквернения мемориала погибшим на СВО

Неизвестный вандал осквернил мемориал, посвященный памяти погибших в зоне СВО В Орехово-Зуево возбуждено дело после осквернения мемориала погибшим на СВО

Москва13 июн Вести.Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса, посвященного памяти воинов, погибших в зоне СВО, возбуждено в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, в ночные часы 13 июня текущего года злоумышленник осквернил мемориальный комплекс, находящийся по ул. Ленина, нанеся записи аэрозольной краской на памятной мемориальной доске говорится в публикации

Для установления и задержания вандала проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.