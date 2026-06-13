Москва13 июнВести.Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса, посвященного памяти воинов, погибших в зоне СВО, возбуждено в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
По данным следствия, в ночные часы 13 июня текущего года злоумышленник осквернил мемориальный комплекс, находящийся по ул. Ленина, нанеся записи аэрозольной краской на памятной мемориальной доскеговорится в публикации
Для установления и задержания вандала проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.