Москва10 маяВести.Неизвестные осквернили могилы участников спецоперации на кладбище в поселке Целина Ростовской области, злоумышленников разыскивают. Об этом сообщили в администрации Целинского района.
Инцидент произошел в ночь на 10 мая на территории нового поселкового кладбища.
В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к данному преступлениюсказано в сообщении
Администрация попросила очевидцев обратиться в полицию.