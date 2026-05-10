В Ростовской области вандалы разбили могилы бойцов СВО Вандалы осквернили могилы участников СВО в Ростовской области

Москва10 мая Вести.Неизвестные осквернили могилы участников спецоперации на кладбище в поселке Целина Ростовской области, злоумышленников разыскивают. Об этом сообщили в администрации Целинского района.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая на территории нового поселкового кладбища.

В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к данному преступлению сказано в сообщении

Администрация попросила очевидцев обратиться в полицию.