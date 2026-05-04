В Краснодаре возбуждено уголовное дело об осквернении захоронений участников СВО

На Кубани завели дело за осквернение могил участников СВО В Краснодаре возбуждено уголовное дело об осквернении захоронений участников СВО

Москва4 мая Вести.Уголовное дело возбуждено в Краснодаре после осквернения захоронений участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ночь на 1 мая неустановленные лица на кладбище в хуторе Копанском повредили 14 захоронений участников СВО. Разбиты 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах. С одной из могильных плит сняли фотографию, повредили крест.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об осквернении воинских захоронений (п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) говорится в сообщении

В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к произошедшему.