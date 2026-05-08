В Новороссийске задержан приезжий, повредивший могилы военных на кладбище

Задержан приезжий, повредивший воинские захоронения на краснодарском кладбище В Новороссийске задержан приезжий, повредивший могилы военных на кладбище

Москва8 мая Вести.В Новороссийске сотрудники МВД и ФСБ задержали приезжего, подозреваемого в повреждении могил участников боевых действий на кладбище в хуторе Копанском. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту противоправных действий Следственным комитетом (СК) было возбуждено уголовное дело.

[Подозреваемым] оказался 30-летний приезжий из соседней республики… По оперативным данным, злоумышленник действовал из собственных негативных убеждений говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Уточняется, что задержанный скрывался от правоохранительных органов в рабочем доме на территории Новороссийска.

В настоящее время мужчина передан в следственные органы.