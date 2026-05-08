Москва8 маяВести.В Новороссийске сотрудники МВД и ФСБ задержали приезжего, подозреваемого в повреждении могил участников боевых действий на кладбище в хуторе Копанском. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По факту противоправных действий Следственным комитетом (СК) было возбуждено уголовное дело.
[Подозреваемым] оказался 30-летний приезжий из соседней республики… По оперативным данным, злоумышленник действовал из собственных негативных убежденийговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Уточняется, что задержанный скрывался от правоохранительных органов в рабочем доме на территории Новороссийска.
В настоящее время мужчина передан в следственные органы.