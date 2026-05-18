Москва18 мая Вести.В Туапсинском районе Краснодарского края задержали 70-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Инцидент произошел 15 мая 2026 года в результате конфликта фигуранта со своим соседом. Предметом их спора было пользование и распоряжение земельными участками.

В результате очередного спора он сжег баню, где находились сосед и его знакомый. Один мужчина скончался на месте, второй выбрался из помещения, но на следующее утро также скончался.

Подозреваемый свою вину признал. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается.