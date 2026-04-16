Подозреваемый в двойном убийстве в Больших Вяземах задержан

Москва16 апр Вести.Подозреваемый в убийстве двоих мужчин в Больших Вяземах задержан. Об этом сообщило управление СК России по Подмосковью в MAX.

Фигуранта обнаружили в Чувашии.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемый установлен и задержан оперативными сотрудниками МВД в Республике Чувашия говорится в сообщении СК

Подозреваемого доставили к следователю, где выяснилось, что он совершил двойное убийство в результате конфликта на бытовой почве во время совместного распития алкоголя.

Следователь-криминалист осмотрел места происшествия и изъял нож. Назначены судебные экспертизы, проводятся допросы.

Фигуранту в ближайшее время изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что 14 апреля 2026 года в квартире поселка Большие Вяземы обнаружили тела двух мужчин 1986 года рождения с многочисленными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.