Москва17 апрВести.Фигуранту дела о двойном убийстве в Подмосковье предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что совершил двойное убийство в ходе конфликта со знакомыми на бытовой почвеговорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
Отмечается, что ссора вспыхнула в ходе распития спиртных напитков.
Как сообщалось ранее, в минувший вторник, 14 апреля, в квартире в подмосковном поселке Большие Вяземы обнаружили тела двух мужчин с ножевыми ранениями.
Через некоторое время подозреваемого в двойном убийстве обнаружили и задержали в Чувашии.