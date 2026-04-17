Предполагаемому убийце двух человек в Подмосковье предъявили обвинение

Москва17 апр Вести.Фигуранту дела о двойном убийстве в Подмосковье предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что совершил двойное убийство в ходе конфликта со знакомыми на бытовой почве говорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Отмечается, что ссора вспыхнула в ходе распития спиртных напитков.

Как сообщалось ранее, в минувший вторник, 14 апреля, в квартире в подмосковном поселке Большие Вяземы обнаружили тела двух мужчин с ножевыми ранениями.

Через некоторое время подозреваемого в двойном убийстве обнаружили и задержали в Чувашии.