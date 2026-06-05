В Тюменской области мужчина убил знакомого, он помещен под стражу

Житель Тюменской области помещен под стражу по обвинению в убийстве В Тюменской области мужчина убил знакомого, он помещен под стражу

Москва5 июн Вести.В городе Заводоуковск Тюменской области под стражу помещен мужчина, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Уточняется, что житель города нанес ножевые ранения своему знакомому во время распития спиртных напитков. Между ними произошла ссора, которая и закончилась убийством.

Суд заключил под стражу жителя Заводоуковска, обвиняемого в убийстве написано в MAX

Изначально мужчина ходатайствовал об избрании иной меры пресечения и отправить его под домашний арест, однако суд отправил его в СИЗО.

Там он будет находиться до 2 августа 2026 года.