Москва5 июнВести.В городе Заводоуковск Тюменской области под стражу помещен мужчина, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Уточняется, что житель города нанес ножевые ранения своему знакомому во время распития спиртных напитков. Между ними произошла ссора, которая и закончилась убийством.
Суд заключил под стражу жителя Заводоуковска, обвиняемого в убийственаписано в MAX
Изначально мужчина ходатайствовал об избрании иной меры пресечения и отправить его под домашний арест, однако суд отправил его в СИЗО.
Там он будет находиться до 2 августа 2026 года.