Москва29 мая Вести.Жителю Борисовского района Белгородской области предъявлено обвинение в убийстве мужчины, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 25 мая 2026 года в поселке Борисовка 50-летний обвиняемый в ходе пьяной ссоры зарубил топором приятеля.

Между ними произошел конфликт на личной почве. Обвиняемый взял топор и нанес им несколько ударов потерпевшему по различным частям тела, от которых тот скончался