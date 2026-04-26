Москва26 апрВести.Житель Ростова-на-Дону заключен под стражу по подозрению в убийстве знакомого кирпичом. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, 18 апреля в помещении автомастерской, расположенной по ул. Владиленской, 40-летний мужчина распивал алкоголь с 39-летним знакомым. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант умышленно не менее одного раза ударил оппонента кирпичом по голове. Пострадавший скончался на месте.
По данному факту уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина неоднократно был судимговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.