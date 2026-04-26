Житель Ростова-на-Дону арестован по подозрению в убийстве знакомого кирпичом

Арестован житель Ростова-на-Дону, убивший знакомого кирпичом Житель Ростова-на-Дону арестован по подозрению в убийстве знакомого кирпичом

Москва26 апр Вести.Житель Ростова-на-Дону заключен под стражу по подозрению в убийстве знакомого кирпичом. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 18 апреля в помещении автомастерской, расположенной по ул. Владиленской, 40-летний мужчина распивал алкоголь с 39-летним знакомым. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант умышленно не менее одного раза ударил оппонента кирпичом по голове. Пострадавший скончался на месте.

По данному факту уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина неоднократно был судим говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.