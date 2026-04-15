В Москве скончался мужчина после удара приезжего по голове, нападавший задержан

Москва15 апр Вести.В Москве полицейские задержали приезжего, после удара которого скончался 47-летний мужчина. Об этом сообщили в московской полиции в мессенджере MAX.

Установлено, что у мужчин произошел конфликт в магазине. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу. В ходе разборок 41-летний мужчина ударил кулаком по голове оппонента, после чего пострадавший упал на асфальт и скончался.

Нападавший скрылся, однако в течение часа он был найден полицейскими.

Материалы и фигурант переданы в следственные органы отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.