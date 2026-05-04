В Клину местного жителя задержали по обвинению в убийстве знакомого

Жителя Клина обвиняют в убийстве знакомого В Клину местного жителя задержали по обвинению в убийстве знакомого

Москва4 мая Вести.В Московской области жителю Клина предъявлено обвинение в убийстве знакомого, сообщает ГСУ СК России по Московской области в MAX.

По материалам следствия, 27 апреля 2026 года, находясь в своей квартире, 44-летний мужчина избил знакомого. От множественных ударов в область головы и туловища потерпевший скончался.

В последующем, желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант обернул тело потерпевшего в простыню… и спрятал его в 50 метрах от места совершения преступления говорится в сообщении

Позже тело убитого обнаружили прохожие.

После задержания обвиняемого выяснилось, что ранее фигурант был судим за совершение особо тяжкого преступления. На месте происшествия найдены предметы, имеющее значение для следствия. Проведены допросы, назначен ряд экспертиз, проведены допросы.

Сегодня обвиняемому изберут меру пресечения.