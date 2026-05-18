Москва18 мая Вести.В подмосковном Дмитрове 44-летнему местному жителю, который забил знакомого до смерти молотком, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

По дневным следствия, 16 мая обвиняемый, находясь в частном доме в деревне Лапино, в ходе возникшего конфликта с 38-летним знакомым ударил его несколько раз молотком по голове. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался.

Фигурант впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов… [Ему] предъявлено обвинение в убийстве … знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, проведены допросы, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.