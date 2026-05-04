Москва4 маяВести.В Клину суд постановил взять под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины, сообщает СУ СК РФ по Московской области в своем канале в MAX.
По версии следствия, 27 апреля мужчина во время конфликта жестоко избил своего знакомого, который от полученных травм скончался.
Обвиняемому в убийстве мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
Мера пресечения избрана до 1 июля 2026 года. Известно, что ранее фигурант дела уже был судим за особо тяжкое преступление.