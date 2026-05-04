Житель Клина арестован по обвинению в убийстве

Арестован житель Клина, обвиняемый в убийстве знакомого Житель Клина арестован по обвинению в убийстве

Москва4 мая Вести.В Клину суд постановил взять под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины, сообщает СУ СК РФ по Московской области в своем канале в MAX.

По версии следствия, 27 апреля мужчина во время конфликта жестоко избил своего знакомого, который от полученных травм скончался.

Обвиняемому в убийстве мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Мера пресечения избрана до 1 июля 2026 года. Известно, что ранее фигурант дела уже был судим за особо тяжкое преступление.