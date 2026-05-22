В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Москва22 мая Вести.В Нижегородской области сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Подробности сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области в MAX.

Как установили оперативники, в квартире на проспекте Ленина произошла ссора между двумя мужчинами. В результате конфликта подозреваемый жестоко избил хозяина, который скончался на месте.

В СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело... говорится в сообщении

Подозреваемый - 38-летний ранее судимый местный житель - заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.