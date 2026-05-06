Москва6 маяВести.Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по уголовному делу о жестоком убийстве супружеской пары, у которой он арендовал жилье. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, в августе 2025 года 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Раевского напал с ножом на женщину, у которой он снимал жилье. Он нанес ей не менее 13 ударов в лицо, шею и руки. После этого он зарезал мужа убитой женщины, нанеся ему порядка восьми ударов ножом.
От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый совершил отчленение головы потерпевших от туловищауточнили в прокуратуре
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.
В ходе следствия фигурант признал свою вину.
Уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд для рассмотрения по существу.