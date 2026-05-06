Нижегородец пойдет под суд за двойное убийство Житель Нижнего Новгорода ответит в суде за жестокое убийство супружеской пары

Москва6 мая Вести.Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по уголовному делу о жестоком убийстве супружеской пары, у которой он арендовал жилье. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в августе 2025 года 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Раевского напал с ножом на женщину, у которой он снимал жилье. Он нанес ей не менее 13 ударов в лицо, шею и руки. После этого он зарезал мужа убитой женщины, нанеся ему порядка восьми ударов ножом.

От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый совершил отчленение головы потерпевших от туловища уточнили в прокуратуре

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

В ходе следствия фигурант признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд для рассмотрения по существу.