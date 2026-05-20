Жителя Балахны отправили на принудительное лечение после убийства жены и дочери

Москва20 мая Вести.Жителя Нижегородской области отправили на принудительное лечение за убийство своих жены и маленькой дочери. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза... установила, что он страдает психическим расстройством, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий... Принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 12 января 2025 года в квартире дома, расположенного на улице Бумажников в Балахне. Во время ссоры с супругой мужчина схватил нож и ударил ее несколько раз, а после нанес смертельные травмы головы полуторагодовалой девочке.

Малышка погибла на месте, 29-летняя женщина скончалась в больнице через некоторое время.

Убийцу задержали в тот же день, перед этим он пытался покончить с собой.