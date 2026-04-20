Житель Камчатки обвиняется в том, что забил сожительницу до смерти

Москва20 апр Вести.Следователь СУ СК России по Камчатскому краю предъявил обвинение 51-летнему жителю краевой столицы в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем наступление ее смерти, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX. Мужчина во время ссоры избил сожительницу, из-за чего та позже умерла в больнице.

Инцидент произошел 15 апреля 2026 года в квартире одного из домов по улице Флотской. Обвиняемый и его 48 летняя гражданская жена поссорились, из-за чего мужчина нанес ей множественные удары в область головы.

От полученной закрытой черепно-мозговой травмы, причинившей тяжкий вред здоровью, потерпевшая скончалась в медицинском учреждении на следующий день, несмотря на оказанную квалифицированную помощь отметили в пресс-службе

Мужчина арестован, он дал подробные и последовательные показания. По делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и психолого-психиатрическая, которые установят точную причину смерти потерпевшей и оценят психическое состояние обвиняемого в момент совершения инкриминируемого деяния. Расследование продолжается.