Москва23 маяВести.Житель Владивостока заключен под стражу, он обвиняется в убийстве сожительницы во время ссоры, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 21 мая в квартире жилого дома на улице Карбышева.
В ходе ссоры мужчина нанес 59-летней женщине не менее трех ударов в область головы, в результате чего она скончалась от полученных телесных повреждений. С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяцаотметили в пресс-службе
Прокуратура Первореченского района Владивостока контролирует ход и результаты расследования.