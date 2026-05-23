Москва23 мая Вести.Житель Владивостока заключен под стражу, он обвиняется в убийстве сожительницы во время ссоры, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 21 мая в квартире жилого дома на улице Карбышева.

В ходе ссоры мужчина нанес 59-летней женщине не менее трех ударов в область головы, в результате чего она скончалась от полученных телесных повреждений. С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца