Житель Артема арестован по обвинению в избиении сожительницы до смерти

В Приморье мужчину обвиняют в избиении сожительницы до смерти

Москва22 мая Вести.Житель Артема 42 лет заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в смертельном избиении сожительницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 18 мая в квартире дома на улице Шишкина города Артема. Обвиняемый находился в состоянии опьянения, когда у них с сожительницей произошел конфликт.

В ходе ссоры мужчина нанес 35-летней женщине более двух ударов в область живота, в результате чего у последней произошел разрыв кишечника. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице отметили в пресс-службе

Мужчина арестован на два месяца. Ход и результаты расследования дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, находятся на контроле прокуратуры г. Артема.