Москва22 маяВести.Житель Артема 42 лет заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в смертельном избиении сожительницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 18 мая в квартире дома на улице Шишкина города Артема. Обвиняемый находился в состоянии опьянения, когда у них с сожительницей произошел конфликт.
В ходе ссоры мужчина нанес 35-летней женщине более двух ударов в область живота, в результате чего у последней произошел разрыв кишечника. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больницеотметили в пресс-службе
Мужчина арестован на два месяца. Ход и результаты расследования дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, находятся на контроле прокуратуры г. Артема.