Житель Приморья арестован на 2 месяца по делу об убийстве сожителя собутыльницы

Житель Приморья арестован за убийство сожителя собутыльницы Житель Приморья арестован на 2 месяца по делу об убийстве сожителя собутыльницы

Москва3 июн Вести.Житель пгт Краскино Хасанского района заключен под стражу на два месяца по обвинению в убийстве сожителя совей собутыльницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в период с 15 по 17 марта текущего года на веранде дома. 50-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в грудь и спину.

После совершения преступления обвиняемый оставил потерпевшего на веранде, вернулся домой, вымыл нож и продолжил употреблять спиртные напитки совместно с сожительницей потерпевшего. Позднее, проснувшись ночью, он переместил тело потерпевшего с веранды на улицу отметили в пресс-службе

Женщина обнаружила тело сожителя утром следующего дня, после чего вернулась в помещение.

С учетом позиции прокуратуры фигурант заключен под стражу сроком на два месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в районной прокуратуре.