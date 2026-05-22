Москва22 мая Вести.Сотрудники полиции в Приморье задержали жителя ЗАТО Фокино по подозрению в убийстве и раскрыли благодаря этому еще несколько правонарушений, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

В одной из квартир города Фокино был обнаружен труп местного жителя 42 лет с ножевым ранением в сердце. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 34-летний мужчина, который дал признательные показания, пояснив, что во время совместного распития спиртного между ним и потерпевшим завязалась драка, в ходе которой и был нанесен удар ножом. Подозреваемый был доставлен в Следственный комитет.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий установлено, что телефон, принадлежащий задержанному в совершении тяжкого преступления, почти месяц находится в розыске. 34-летний горожанин пояснил, что приобрел гаджет у ранее судимого 46-летнего приятеля, который также был задержан сотрудниками полиции за ранее совершенный грабеж написали в пресс-службе

Позже выяснилось, что 37-летняя сожительница фигуранта находится в федеральном розыске за неуплату алиментов. Женщину задержали и доставили в Фокинский районный суд, где ей назначили наказание в виде исправительных работ.