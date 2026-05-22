Житель Приморья подозревается в сожжении заживо своего собутыльника СК Приморья возбудил дело против мужчины, подозреваемого в сожжении собутыльника

Москва22 мая Вести.Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом, в отношении местного жителя, сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю в мессенджере МАХ. Мужчина подозревается в том, что избил, а затем поджег собутыльника.

По версии следствия, 17 мая 2026 года 58-летний подозреваемый распивал спиртное возле одного из магазинов на острове Русский в компании потерпевшего. Между ними произошел конфликт.

Подозреваемый нанес 54-летнему потерпевшему несколько ударов, а затем, когда тот находился в бессознательном состоянии, поджег его. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия отметили в пресс-службе

Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.