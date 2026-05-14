Москва14 маяВести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело об убийстве исчезнувшего 37-летнего жителя поселка Хасан в апреле 2026 года, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Следствие установило, что в середине апреля 2026 года в поселковой котельной между потерпевший выпивал с местным жителем. После ссоры злоумышленник много раз ударил оппонента голове и телу, а потом связал ему ноги и сбросил в открытый коллектор и закрыл люк. На следующий день, обвиняемый, переместил тело погибшего в золоотвал.
Обвиняемый признался в содеянном. Тело потерпевшего обнаруженоотмечается в сообщении
Подозреваемый заключен под стражу.