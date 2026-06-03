Житель Приморья получил 11 лет за убийство знакомой и сокрытие ее тела

В Приморье мужчина задушил знакомую и спрятал ее тело Житель Приморья получил 11 лет за убийство знакомой и сокрытие ее тела

Москва3 июн Вести.Одиннадцать лет колонии строгого режима получил 46-летний житель Чугуевского района за убийство знакомой, сообщил СУ СКР по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в один из дней октября 2025 года в квартире дома по улице Молодежной в селе Антоновка, где проживала потерпевшая. У женщины и ее гостя произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил хозяйку, после чего скрыл ее тело.

В ноябре того же года в правоохранительные органы поступила информация об исчезновении женщины. В ходе осмотра жилища, где проживала пропавшая, следователи обнаружили следы беспорядка, а также частицы вещества, похожего на кровь. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен мужчина, который общался с потерпевшей незадолго до ее исчезновения отметили в пресс-службе

Мужчина признался в содеянном и указал место, где спрятал тело. Судмедэкспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии (удушения).

Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за аналогичное преступление.