Подростка отправили в СИЗО по делу об убийстве 16-летней знакомой в Приморье

В Приморье арестовали подростка по подозрению в убийстве 16-летней девушки Подростка отправили в СИЗО по делу об убийстве 16-летней знакомой в Приморье

Москва17 июн Вести.Суд в Приморском крае арестовал на два месяца 15-летнего юношу, подозреваемого в убийстве 16-летней знакомой. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Тело девушки было найдено 11 июня в районе гараже на улице Советская в селе Углекаменск. При первоначальном осмотре эксперты не нашли внешних признаков насильственной смерти, однако при более детальном исследовании было установлено, что ее задушили. По подозрению в убийстве задержали 15-летнего знакомого девушки.

По версии следствия, фигурант в ходе возникшего конфликта со своей несовершеннолетней девушкой руками сдавил ее шею, лишив ее возможности дышать, что повлекло смерть последней сказано в сообщении

После случившегося подросток спрятал тело и ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что случайно обнаружил девушку без сознания. Однако позднее он сознался в содеянном.

В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.