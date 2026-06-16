Подростка задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Приморье

В Приморье возбудили дело по факту убийства 12-летней девочки Подростка задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Приморье

Москва16 июн Вести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, чье тело нашли на чердаке дома в поселке Врангель, подозреваемого задержали. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан подросток. В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы говорится в сообщении

Также СК возбудил уголовное дело о халатности. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиями должностных лиц органов системы профилактики.