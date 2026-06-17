Подростка из-за убийства девочки в Приморье могут отправить на лечение

В Приморье подростка могут отправить на лечение из-за убийства девочки Подростка из-за убийства девочки в Приморье могут отправить на лечение

Москва17 июн Вести.Мальчик, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края, доставлен в медучреждение для прохождения экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Сейчас он в медучреждении, будет проходить экспертизу отметили в ведомстве

Накануне в поселке Врангель на чердаке дома было обнаружено тело 12-летней девочки. По подозрению в убийстве задержан ее сверстник, который уже признал вину. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что дети были знакомы, между ними произошел конфликт.

Источник агентства пояснил, что в таком возрасте ребенок не может быть привлечен к уголовной ответственности. Дети до 14 лет, которые совершают серьезные преступления, в случае выявления психиатрического заболевания направляются на принудительное лечение.